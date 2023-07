Ο Σίμου Λίου ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα «μαχαίρια» με τον Ράιν Γκόσλινγκ και έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν τους δυο ηθοποιούς να… έγιναν από δυο χωριά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την προώθηση της ταινίας «Barbie» στην οποία συμπρωταγωνιστούν.

Ο ηθοποιός Simu Liu ο οποίος υποδύεται μια εκδοχή του Ken στην επιτυχημένη εμπορικά ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ, «Barbie» συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου του φιλμ στον Καναδά τον περασμένο μήνα και πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος επίσης ενσαρκώνει τον Ken.

Την περασμένη εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει τον Σίμου Λίου να γλιστράει αθώα το χέρι του γύρω από τη μέση του Ryan Gosling, ενώ οι ηθοποιοί πόζαραν μαζί για την ταινία «Barbie».

Λίγο μετά όμως, σενάρια ανέφεραν ότι ο Ράιν Γκόσλινγκ φαίνεται ότι ζήτησε από τον συνάδελφό του ηθοποιό να απομακρύνει το χέρι του από πάνω του, λέγοντάς του: «Μη με κρατάς εκεί, φίλε. Θέλω να πω, θέλεις να σε αγγίξω έτσι;»

Ο Simu Liu απάντησε στον Ryan Gosling με χιούμορ: «Ω, είναι πολύ τρυφερό; Εντάξει».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο με πολλούς να καταλήγουν βιαστικά στο συμπέρασμα ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν κάποιας μορφής αντιπαράθεση.

