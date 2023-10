Ο Victor Vernicos είχε μια… άτυχη στιγμή στη σκηνή της Eurovision 2023, όταν ο στίχος «oh yeah» που τραγούδησε, ακούστηκε λίγο φάλτσα, ωστόσο ο ίδιος αντιμετωπίζει με χιούμορ το γεγονός, αφού οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα.

Ο 16χρονος Victor Vernicos απασχόλησε όσο λίγοι τα social media όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2023 και έγινε trend στο Twitter και στο TikTok, μετά τη φάλτσα νότα του στην πρόβα λίγο πριν τον τελικό.

Τώρα, ο ίδιος τρολάρει τον εαυτό του, αφού ανεβάζει βίντεο στο TikTok που επαναλαμβάνει τη φάλτσα νότα και ξεσπάει σε γέλια, ενώ ακούγεται να λέει «αυτή είναι η ζωή μου, ήθελα πάντα να γίνω meme».

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Victor Vernicos κρύβει το πρόσωπό του ενώ είναι μέσα στο μετρό, με έναν φίλο του να του λέει «μην το κάνεις» και τότε ο 16χρονος τραγουδιστής φωνάζει πάλι τη φάλτσα νότα.

🇬🇷 Greece | Victor Vernicos – What They Say #Eurovision pic.twitter.com/wXJX4NjzBF