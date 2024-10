Ο Αλ Πατσίνο περιγράφει το ατύχημα που είχε στα 10 του χρόνια – «Μέχρι σήμερα με στοιχειώνει»

Ο Αλ Πατσίνο περιέγραψε ένα ατύχημα που του προκάλεσε πόνο αλλά και φόβο. Ήταν μόλις 10 ετών, στο νότιο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Ο Αλ Πατσίνο αποφάσισε να αναφερθεί για πρώτη φορά, στο ατύχημα που είχε στα 10 του χρόνια. Μια μέρα που επέστρεφε σπίτι. Ο πόνος όπως θυμάται ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν αφόρητος. Τόσο έντονος που ο ίδιος αρχικά δεν μπορούσε να σηκωθεί και να περπατήσει. Ένα σίδερο τον είχε χτυπήσει, με έναν περαστικό να σπεύδει τελικά λίγο αργότερα για βοήθεια. Οι εικόνες έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του, στο πέρασμα των δεκαετιών που ακολούθησαν.

Ο Αλ Πατσίνο γράφει στο βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Sonny Boy»: «Περπατούσα πάνω σε έναν λεπτό, σιδερένιο φράχτη και χόρευα σαν να είμαι πάνω σε τεντωμένο σχοινί. Έβρεχε όλο το πρωί, οπότε γλίστρησα κι έπεσα και η σιδερένια ράβδος με χτύπησε απευθείας ανάμεσα στα πόδια μου», γράφει.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον πόνο που ένιωθε, ενώ ανέφερε πως δεν ήταν καν σε θέση να γυρίσει στο σπίτι του. Τελικά, ένας άνδρας τον μάζεψε και τον πήγε στο σπίτι της θείας του, όπου και τον είδε γιατρός.

«Ξάπλωσα στο κρεβάτι με το παντελόνι μου κατεβασμένο, ενώ οι τρεις γυναίκες της ζωής μου, η μητέρα, η θεία και η γιαγιά μου ήταν από πάνω μου και έλεγχαν την κατάσταση. Σκέφτηκα “Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα”. Ήταν άβολο να τις ακούω να ψιθυρίζουν πράγματα η μία στην άλλη ενώ βρίσκονταν εκεί», εξηγεί.

Al Pacino says he’ll forever be ‘haunted’ by childhood injury to his penis: ‘Such pain’ https://t.co/igAXhdBfbL pic.twitter.com/tn3gZoRHRY