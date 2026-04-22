Ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου

Για την μάχη που έδωσε με γενναιότητα απέναντι στον καρκίνο μίλησε ο Αντίνοος Αλμπάνης στη νέα συνέντευξη που έδωσε.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast των Rainbow Mermeids για το Youtube και αναφέρθηκε και στον λόγο που δε θέλησε να μοιραστεί την ασθένειά του με τους γονείς του. Όπως είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης τη δεδομένη στιγμή είχε την ανάγκη να προστατέψει τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Aυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτόν τον χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα πρέπει εσύ να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μια αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται και ερμηνεύουν αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο. Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που, κυρίως, σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη.

«Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατέψω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο… δεν ξέρω. Έτσι, όμως, έκανα», είπε ακόμα συμπλήρωσε ακόμα ο Αντίνοος Αλμπάνης.