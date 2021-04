Ο υπέροχος ηθοποιός, Άντονι Χόπκινς νικητής του φετινού βραβείου Όσκαρ Α Ανδρικού ρόλου γιόρτασε την κατάκτησή του με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Ο ηθοποιός ο οποίος και λόγω κορονοϊού ζει απομονωμένος στο σπίτι του στην Ουαλία είχε μια εκλεκτή καλεσμένη και καλή του φίλη με την οποία γιόρτασε τη νίκη του. Την Σάλμα Χάγιεκ.

Μαζί, χόρεψαν για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χρυσού αγαλματιδίου υπό το Dance me to the end of Love του αξέχαστου Λέοναρντ Κοέν.

Δείτε το υπέροχο βίντεο