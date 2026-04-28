Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με το ΝΟΧ: «Κλείνει ένας κύκλος, τον χειμώνα θα ξεκουραστώ»

Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε την Τρίτη (28.04.2026) ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο ΝΟΧ, όπου φιλοξενήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όπως ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής, ο λόγος που αυτή η συνεργασία έφτασε στο τέλος της είναι η επιθυμία του ίδιου να απέχει την επόμενη χειμερινή σεζόν από τις πίστες. Ο Αντώνης Ρέμος ευχαρίστησε τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε ότι τον Σεπτέμβριο θα δώσει μία μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα, φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια στο NOX.

Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα.

Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Ρέμος.

Σημειώνεται ότι η Κυριακή (26.04.2026) ήταν η τελευταία ημέρα των εμφανίσεων του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο NOX. Στο νυχτερινό μαγαζί, εκτός από τους θαυμαστές τους έφτασαν και πολλά λαμπερά πρόσωπα της showbiz για να απολαύσουν για τελευταία φορά τους καλλιτέχνες μαζί.