Lifestyle

O Apon κυκλοφόρησε το music video του τραγουδιού «Ρεμπέτικο» με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Κατσαφάδο

Το βίντεο κλιπ παρουσιάζει σε flashback μία ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα πάλκο
O Apon κυκλοφόρησε το music video του τραγουδιού «Ρεμπέτικο» με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Κατσαφάδο

Ο Αpon οπτικοποίησε τη νέα του επιτυχία, το τραγούδι «Ρεμπέτικο» μέσα από ένα κινηματογραφικό ταξίδι στο χρόνο και πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Κατσαφάδο

Το «Ρεμπέτικο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video που ταξιδεύει τον θεατή από το παρόν στο παρελθόν, «γεφυρώνοντας» εποχές, ανθρώπους και συναισθήματα. Με πρωταγωνιστή τον Αpon και τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο σε ρόλο έκπληξη.

Το music video παρουσιάζει σε flashback μία ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα πάλκο, ωστόσο, παραμένει «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Ρεμπέτικο» δίνει συνέχεια στα διαδοχικά διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του Αpon, που μετρούν αθροιστικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points κι επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική διάνοια και μοναδικότητά του.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, φέρνει το αυθεντικό ρεμπέτικο στο σήμερα μέσα από σύγχρονη παραγωγή που υπογράφει ο IAMSTRONG και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο νέο album του Αpon με τίτλο «Ηχογένεια» το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
136
103
91
87
Newsit logo
Newsit logo