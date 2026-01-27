Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκοψε τα μαλλιά του και τα χάρισε σε καρκινοπαθείς

Μία άκρως συγκινητική κίνηση έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, προκειμένου να χαρίσει χαμόγελα σε ανθρώπους που δίνουν μεγάλες μάχες ζωής.

Ο γνωστός μουσικός την Τρίτη (27.01.2026) έκανε μία ανάρτηση στα social media και ανακοίνωσε ότι έκοψε τα μαλλιά του προκείμενου να τα χαρίσει σε καρκινοπαθείς. Παράλληλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στον πόνο που βίωσε με την δική του περιπέτεια.

«Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς. Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός”, λέει ο Άγιος Παΐσιος.

Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο. Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη.

Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά», είπε πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος για τη διαμάχη που είχε με την πρώην σύζυγό του.