Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά καλός πατέρας θα είμαι πάντα

Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ο Άρης Μουγκοπέτρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης (30-12-2025). Ένα 24ωρο μετά την αθώωσή του από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ο μουσικός έστειλε μια σειρά από μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Στην πρώην σύζυγό του και σε εκείνους που έσπευσαν να τον κατηγορήσουν, χωρίς να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία.

«Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή» είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δείχνοντας το τραυματισμένο χέρι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα “Θα δεις τι θα γίνεις”. Αυτή ήταν η “λεκτική μου βία” επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο» πρόσθεσε ο μουσικός.

Ο καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά του: «Την ώρα που πήγα με τεράστια χαρά να δω τα παιδιά μου, με μελομακάρονα, είδα ότι έλειπαν. Είχαμε μία κοπέλα που βοηθούσε, η οποία ήταν ανήλικη. Τα ξέρω καλύτερα από την 15χρονη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δεν έκρυψε τον πόνο του για τη στάση ενός από τα παιδιά του, λέγοντας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό του, ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας ξεκαθάρισε ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε ενστάσεις ως πατέρας στους όρους, ενώ σημείωσε ότι στο δικαστήριο ειπώθηκε πως τα παιδιά τον λατρεύουν και από την ίδια τη μητέρα. Παράλληλα τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω νομική διένεξη, ρίχνοντας τους τόνους.

Το χρονικό

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, που είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26-12-2025) στα δικαστήρια της Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Ένα τηλεφώνημα, μια λεκτική επίθεση και η άρνηση για εξωδικαστική λύση φαίνεται να ήταν οι σταγόνες που έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει στη σχέση του Άρη Μουγκοπέτρου και της Δήμητρας Παρασκευοπούλου. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου όταν και έφυγε οριστικά ο γνωστός καλλιτέχνης από το σπίτι της οικογένειας.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ζητάει την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει φοβάται να αφήσει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, μόνο με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σημειώνει πως ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν γνώριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και πως η μίσθωση είχε περάσει στο δικό της όνομα. Παρά την αντίθεσή της, παρέμεινε στο σπίτι για αρκετή ώρα και όπως καταγγέλλεται πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

Τελικά ο Άρης Μουγκοπέτρος κρίθηκε αθώος και πλέον ετοιμάζεται για την αλλαγή ενός εξαιρετικά δύσκολου χρόνου για τον ίδιο.