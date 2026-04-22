Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απαντά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου με μηνύματα θαυμαστών του και μια κόκκινη καρδιά

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής έκανε αναφορά στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, αναφέροντας ότι ο συνάδελφό του προσπαθεί να βρει διαπιστώσει γιατί δεν πάει καλά η ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει.

Μερικές ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να απαντήσει στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram. Μάλιστα, θέλησε να απαντήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσω των μηνυμάτων που έλαβε από τους θαυμαστές και τους ακροατές της εκπομπής του.

«Ρε Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κι εμείς (οι καημένοι) πρώτοι», έγραψε, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα «ευχαριστώ».

«Γρηγόρη δες αυτό. Η κοπέλα άφησε τον πρώτο για να ακούει τον καημένο», έγραψε σε άλλο story.

«Και στα εγγλέζικα Γρηγόρη», έγραψε σε ένα τρίτο story, δημοσιεύοντας ένα αποθεωτικό μήνυμα για τη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Τι είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου.

Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας», είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Το ηχητικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.