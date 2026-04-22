Γρηγόρης Αρναούτογλου για Δημήτρη Ουγγαρέζο: Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κάνει μια απέλπισα προσπάθεια να διαπιστώσει γιατί δεν πάει καλά η ραδιοφωνική εκπομπή του. Έδειξε ενοχλημένος από το σχόλιο του συναδέλφου του, για την εκπομπή που παρουσιάζει ο ίδιος στον «Sfera 102,2» και έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «καημένο», που πάντως όπως ανέφερε, του είναι ιδιαίτερα συμπαθής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι η ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν πάει καθόλου καλά και στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να δει τι πάει λάθος, άκουσε τις «απέναντι» εκπομπές, οι οποίες δεν του άρεσαν.

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου.

Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Το ηχητικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να τονίζει ότι δεν έχει ακούσει τι έχει πει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Προ ημερών ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» στον ΑΝΤ1, με την Ζέτα Μακρυπούλια να του έχει ετοιμάσει μαι σειρά από εκπλήξεις.