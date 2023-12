Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε τα 15 αγαπημένα του τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 2023, στην ανάρτησή του στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media, αναφέροντας ότι πρόκειται για καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε την επόμενη χρονιά και τόνισε ότι ανυπομονεί να ακούσει ακόμα περισσότερη μουσική το 2024.

Ο δημοφιλής και θρυλικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας, ο Έλτον Τζον, δημοσίευσε τη λίστα στο Instagram τονίζοντας πως «το 2023 ήταν μια φανταστική χρονιά για νέους καλλιτέχνες και υπέροχα τραγούδια. Υπήρξαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες όπως οι David Kushner, Chappell Roan, HotWax, The Last Dinner Party και Elmiene. Όλοι φανταστικοί καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε την επόμενη χρονιά».

«Υπήρξαν πολλές υπέροχες γυναίκες φέτος, Baby Queen, Mitski, LOONY και boygenius. Και φυσικά υπήρξαν μερικά υπέροχα χορευτικά τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat και Ali Love, Romy και The Chemical Brothers» ανέφερε ο Έλτον Τζον και σημείωσε «σας ευχαριστώ όλους για τη μουσική σας και ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα το 2024».

Ακούστε τα αγαπημένα τραγούδια του Έλτον Τζον:

CamelPhat & Ali Love – Compute

Jalen Ngonda – Come Around and Love Me

Baby Queen – We Can Be Anything

Chappell Roan – Red Wine Supernova

David Kushner – Daylight

ANOHNI – It Must Change

Romy – She’s On My Mind

Mitski – My Love Is Mine All Mine

Gabriels – Offering

James Blake – Loading

Joni Mitchell – Both Sides Now (Live at the Newport Folk Festival, Newport, RI, 7/24/2022)

Stormzy & RAYE – The Weekend

BERWYN – Bulletproof

Tom Odell – Black Friday

boygenius – Not Strong Enough

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ