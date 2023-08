Ο Έλβις Πρίσλεϊ μπορεί να πέθανε πριν 46 χρόνια, αλλά ό,τι έχει σχέση με τον βασιλιά του ροκ εντ ρολ συνεχίζει να «πουλάει» σαν τρελό ακόμα και αυτό φάνηκε σε δημοπρασία όπου ένα γούνινο μινκ παλτό του αγοράστηκε έναντι 163.000 δολαρίων.

Το γούνινο παλτό του Έλβις Πρίσλεϊ πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son, στο Ντιβάιζις, στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 163.000 δολαρίων. Ο άνθρωπος που το απέκτησε ήταν Αμερικανός συλλέκτης.

Η εκτιμώμενη τιμή του οίκου δημοπρασιών για το παλτό από μινκ γούνα και δέρμα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μόλις 10.000 έως 15.000 δολάρια, αλλά τελικά έσπασε τα κοντέρ.

Το είδωλο της ροκ εντ ρολ φορούσε το κατά παραγγελία παλτό τη χρονιά του θανάτου του το 1977. Το ένδυμα δόθηκε στον Μάικ Άλντεν, αδερφό της Τζίντζερ Άλντεν, αρραβωνιαστικιάς του Έλβις και στη συνέχεια χαρίστηκε σε διοργανωτές κλήρωσης και το κέρδισε μία χήρα, μητέρα τεσσάρων παιδιών το 2006.

Σε δημοσίευμα εκείνης της περιόδου που συνοδευόταν από φωτογραφία της με το μινκ παλτό η νικήτρια, Μέρι Χιλ ανέφερε ότι η μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ τη βοήθησε να επιβιώσει σε δύσκολες στιγμές, όταν έχασε τον σύζυγό της και έπρεπε να μεγαλώσει μόνη τα παιδιά της.

