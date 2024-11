Ο Έντι Μέρφι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία για τη ζωή του Τζορτζ Κλίντον

Άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του «πατέρα» της φανκ μουσικής και την έντονη και γεμάτη ανατροπή επαγγελματική πορεία του, θα δείξει η νέα βιογραφική ταινία για τον Τζορτζ Κλίντον, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Έντι Μέρφι.

Η νέα ταινία των Amazon MGM Studios στην οποία θα παίξει ο Έντι Μέρφι, θα είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα του Τζορτζ Κλίντον «Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda Hard On You?».

Ο Τζορτζ Κλίντον και η μπάντα του χάραξαν έναν εκκεντρικό δρόμο, επαναπροσδιόρισαν τη μουσική σκηνή και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, με τις ευφάνταστες θεματολογίες επιστημονικής φαντασίας, τους σουρεαλιστικούς ήχους και τα ψυχεδελικά σόου.

Το σενάριο υπογράφει ο Βέρτζιλ Γουίλιαμς, από ένα αρχικό σχέδιο του Μαξ Βέρνερ ενώ σκηνοθέτης θα είναι ο Μπιλ Κόντον.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε από την Κάθριν Ντέιβις, η οποία είναι φανατική θαυμάστρια του Αμερικανού μουσικού και το μετέφερε στον Έντι Μέρφι.

Παραγωγοί της ταινίας θα είναι ο πρωταγωνιστής, ο Τζον Ντέιβις, η Κάθριν Ντέιβις και ο Γκρεγκ Γιόλεν.

Αυτή η φορά είναι η 2η που ο Έντι Μέρφι συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη, μετά την ταινία «Dreamgirls», για την οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.