Μπλεξίματα με την πρώην σύζυγό του, Orianne Bates, έχει διάσημος μουσικός Φιλ Κόλινς. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης – κυρίως για τα περιουσιακά τους στοιχεία – που έχει το πρώην ζευγάρι, ο 70χρονος ντάμερ θα ερωτηθεί ενόρκως – μεταξύ άλλων – για το αν έκανε μπάνιο και και το αν βούρτσιζε τα δόντια του…

Μόλις επιστρέψει από την περιοδεία των Genesis, ο Φιλ Κόλινς – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – θα υποβληθεί σε μαγνητοσκοπημένη κατάθεση από τους δικηγόρους της πρώην συζύγου του, Orianne Bates. Πρόκειται ως μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης του πρώην ζευγαριού για την έπαυλή τους στη Φλόριντα, αφού οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν ότι η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Orianne Bates, ο Φιλ Κόλινς είχε διαβεβαιώσει προφορικά την πρώην σύζυγό του ότι θα της παραχωρήσει το μισό της βίλας στη Φλόριντα και τώρα επιθυμεί την πραγματοποίηση αυτής της διαβεβαίωσης. «Ήμασταν πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουμε μια επίλυση του θέματος. Η Orianne τρέφει θερμά αισθήματα για τον Φιλ καθώς έχουν μαζί παιδιά (σ.σ. δύο γιους) και θέλει μόνο ό,τι είναι δίκαιο και λογικό και αυτό στο οποίο συμφώνησε ο Φιλ» αναφέρει ο δικηγόρος της.

Σημειώνεται ότι ο Φιλ Κόλινς είχε προσπαθήσει να εμποδίσει την πρώην σύζυγό του – η οποία παντρεύτηκε τον 32χρονο Τομ Μπέιτς πέρυσι – να του κάνει μήνυση για το μισό από το πρώην σπίτι τους στη Φλόριντα. Τώρα όμως η υπόθεση προχωρά και πρέπει να αντιμετωπίσει ερωτήσεις από τη νομική ομάδα της Orianne Bates, σχετικά με διάφορες καταγγελίες που έχει κάνει εκείνη στο παρελθόν.

Η πρώην σύζυγος του Φιλ Κόλινς έχει ισχυριστεί ότι ο 70χρονος τραγουδιστής έκανε κατάχρηση αλκοόλ και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, δεν έπλενε τα δόντια του για μήνες, σταμάτησε να κάνει ντους και έγινε «καταθλιπτικός, κακοποιητικός και ανίκανος να κάνει σεξ».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του δημοφιλούς τραγουδιστή τόνισαν ότι οι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι «σκανδαλώδεις, άσεμνοι, ανήθικοι και ως επί το πλείστον, ψευδείς ή υπερβολικοί».

EXCLUSIVE: Phil Collins will be GRILLED under oath by his ex-wife's lawyers when he returns from Genesis tour https://t.co/9kShmKIp8W