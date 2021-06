Ο Φρανκ Σινάτρα πίστευε ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε, σύμφωνα με όσα αναφέρει νέο αποκαλυπτικό βιβλίο.

Η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών τον Αύγουστο του 1962, αλλά το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο θρύλος της Rat Pack (της διάσημης ομάδας ηθοποιών και performer) πίστευε ότι ο θάνατός της συνδεόταν με τις γνωστές σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι και τον αδελφό του, Μπόμπι.

Στο βιβλίο με τίτλο «Sinatra And Me: In The Wee Small Hours», ο πρώην μάνατζερ, μουσικός, τραγουδιστής, βραβευμένος κινηματογραφικός παραγωγός και στενός φίλος του Φρανκ Σινάτρα, Τόνι Οπεντισάνο ισχυρίζεται: «Ο Φρανκ πίστευε ότι δολοφονήθηκε και δεν το ξεπέρασε ποτέ».

Η Μέριλιν Μονρόε έμενε στο Cal Neva Lodge πριν από το θάνατό της, εν μέρει ιδιοκτησία του Σινάτρα και στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι ήταν εκεί με τον πρώην σύζυγό της, τον θρύλο του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Independent, η Μονρόε επρόκειτο να δώσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το βιβλίο, θα ανακοίνωνε την επανασύνδεσή της με τον ΝτιΜάτζιο.

Η ηθοποιός πέθανε πριν από τη διοργάνωση της συνέντευξης Τύπου και στο βιβλίο αναφέρεται ότι ο Φρανκ Σινάτρα πίστευε ότι την έκαναν να σιωπήσει λόγω του φόβου ότι θα χρησιμοποιούσε την εκδήλωση για να δημοσιοποιήσει μυστικά σχετικά με τις σχέσεις της με τους Κένεντι.

«Πίστευε πως αν δεν είχε ανακοινωθεί η συνέντευξη τύπου θα ζούσε πολύ περισσότερο»

Ο Τόνι Οπεντισάνο γράφει: «Ο Φρανκ πίστευε ότι αν δεν είχε ανακοινωθεί η συνέντευξη Τύπου, θα ζούσε πολύ περισσότερο».

Στο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε σε συνέχειες στο People, αναφέρεται ότι στον Φρανκ Σινάτρα ειπώθηκε από πηγές ότι στη δολοφονία της «είχαν εμπλοκή ο Ρόμπερτ Κένεντι ή η μαφία».

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Ο Φρανκ Σινάτρα πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1998 σε ηλικία 82 ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ