Ο πιο καυτός celebrity γάμος του 2022, μέχρι στιγμής, μεταξύ των Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και τον Τράβις Μπάρκερ, θα μπορούσε να μην είχε γίνει καν, όπως αποκάλυψε ο ιερέας… Έλβις Πρίσλεϊ που τους πάντρεψε.

Ο Ντιν Ντάιαμοντ εργάζεται ως ιερέας στο παρεκκλήσι του Λας Βέγκας που παντρεύτηκε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν με τον γνωστό μουσικό και αποκάλυψε ότι ο γάμος παραλίγο να μην γίνει, επειδή αρχικά ο ίδιος αρνήθηκε να παραστεί στην τελετή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι πήρε μια… μεθυσμένη απόφαση της στιγμής να παντρευτεί σε ένα παρεκκλήσι του Λας Βέγκας μετά τα βραβεία Grammy του περασμένου Σαββατοκύριακου και επέμεναν ότι δεν θα έλεγαν «δέχομαι» εκτός αν ο Έλβις τελούσε τον γάμο.

Ο ιερέας, υποδυόμενος τον Έλβις, έλαβε το τηλεφώνημα στις 02:00 τα ξημερώματα για να τελέσει τον γάμο. Αρχικά είπε όχι, διότι είχε να κάνει και άλλους γάμους την επόμενη ημέρα. Μιλώντας στη Sun, ο 69χρονος δήλωσε «σχεδόν άλλαξα γνώμη και είπα ότι δεν ξέρω επειδή είναι πολύ αργά και έχω γάμους την επόμενη μέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, ο εκπρόσωπος του ζευγαριού φαίνεται να τον έπεισε με ένα καλό «μπουρμπουάρ», λέγοντάς του ότι θα τα πάρει, αφού θα παντρέψει τους celebrities. Τελικά οι Kravis (το όνομα του ζευγαριού από τα ονόματα Kourtney και Travis) έδωσαν 600 δολάρια στον ιερέα Έλβις συν τα 200 δολάρια που χρειάζονταν για να νοικιάσουν τον χώρο.

Kourtney Kardashian and Travis Barker’s Vegas wedding is giving me Romeo + Juliet vibes pic.twitter.com/39KJLY0UgC