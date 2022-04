Η 42χρονη Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, φαίνεται πως παντρεύτηκε τελικά τον εκλεκτό της καρδιάς της Τράβις Μπάρκερ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ώρες ΜΜΕ σε ολόκληρο τον κόσμο μεταδίδουν την είδηση, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα TMZ ο γάμος έγινε σε παρεκκλήσι στο Λας Βέγκας, αμέσως μετά την τελετή των βραβείων Grammy, στην οποία εμφανίστηκε ο αγαπημένος της. Είχαν τον δικό τους φωτογράφο και φυσικά προσωπικό ασφαλείας μαζί τους…

Οι φαν των Καρντάσιαν λένε ότι το ερωτευμένο ζευγάρι αποκλείεται να «περιοριστεί» σε αυτή τη λιτή τελετή και μάλλον, αναμένεται να τους δούμε να «ξαναπαντρεύονται» σε πιο… ανοιχτό κύκλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, η 42χρονη Κόρτνεϊ, έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της μπροστά στις κάμερες, συμμετέχοντας στο δημοφιλές ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» που από το 2007 παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης και το οποίο έχει κάνει ζάπλουτη όλη την οικογένεια.

Η Κόρτνεϊ έχει τρία παιδιά με τον πρώην σύντροφό της Σκοτ Ντίσικ, τον οποίο οι φαν της γνωρίζουν μέσα από το ριάλιτι. Ωστόσο δεν είχε παντρευτεί τον πατέρα των παιδιών της, οπότε ο τωρινός γάμος της, είναι ο πρώτος για την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Οι φαν της λένε ότι η 42χρονη κάνει ήδη προσπάθειες για να αποκτήσει παιδί με τον τωρινό της σύντροφο -και σύζυγο πλέον- ο οποίος έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο του. Ο ντράμερ των Blink-182 έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές.

Το περασμένο φθινόπωρο η πρόταση γάμου που έκανε στην Καρντάσιαν, έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε viral.