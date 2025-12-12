Ο Γιώργος Τσαλίκης διέκοψε συναυλία του γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο: «Λέω “μ@λ@@α έτσι θα πεθάνω”»

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο και ο γνωστός τραγουδιστής διέκοψε ξαφνικά το τραγούδι του για να εξομολογηθεί στο κοινό αυτό που πίστευε ότι του είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το Loutrakitv.gr, ο Γιώργος Τσαλίκης ενώ τραγουδούσε είδε μία γυναίκα με ρούχα παραλλαγής να κρατάει κάτι στα χέρια και να τον… σημαδεύει. Ο τραγουδιστής σάστισε για λίγο διότι πίστεψε ότι επρόκειτο για όπλο! Ωστόσο η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η γυναίκα ήταν φωτογράφος και τον «σημάδευε» με τον φακό της.

«Παιδιά ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω “μ@λ@@α έτσι θα πεθάνω”. Σας το ορκίζομαι.

Προσπαθούσα να καταλάβω, αν με σημαδεύει με όπλο. Μου έκοψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο», είπε στο κοινού που έδωσε το «παρών» στη συναυλία του ο Γιώργος Τσαλίκης.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε στο Loutrakitv.gr και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.