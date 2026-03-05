Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας

Το πρώτο του παιδάκι θα αποκτήσει σε λίγο καιρό ο πρωταγωνιστής του δεύτερου κύκλου της σειράς «Σέρρες», o Γιώργος Ζυγούρης.

Ο γνωστός ηθοποιός που υποδύθηκε με επιτυχία τον Οδυσσέα στις «Σέρρες» δημοσίευσε στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο με την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, Σήλιας. Όπως φαίνεται, ο Γιώργος Ζυγούρης και η αγαπημένη του θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι σε λίγες ημέρες, καθώς η κοιλίτσα της είναι ιδιαίτερα φουσκωμένη, γεγονός που φανερώνει ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει.

«Just waiting», έγραψε ως λεζάντα ο ταλαντούχος καλλιτέχνης στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Ο Γιώργος Ζυγούρης δεν αναφέρεται συχνά δημοσίως στην προσωπική του ζωή και η μόνη δήλωση που έχει κάνει στο παρελθόν γύρω από αυτήν ήταν: «Ο Γιώργος έχει βρει τον έρωτα, ναι».

Επίσης, ο Γιώργος Ζυγούρης είχε μιλήσει δημοσίως και για τον ρόλο του Οδυσσέα στις «Σέρρες», υπογραμμίζοντας: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα. Το ξέρω γιατί μου το ‘χε πει. Μου είχε πει ότι δεν του άρεσε το μαλλί μου. Ούτε και μένα μου άρεσε τότε, οπότε το λέω ελεύθερα δηλαδή. Βλέποντας όμως το βίντεο, νομίζω ότι κάτι του άρεσε και ξανακάναμε άλλη μια γύρα ακρόασης», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιώργος Ζυγούρης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.