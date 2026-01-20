Ο Γρηγόρης Βαλτινός για τη σχέση με τον πατέρα του: Με το που χώρισε, έφυγε στην Αμερική

Ο Γρηγόρης Βαλτινός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «EQ» του Action 24 με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με τους γονείς του, αλλά και τη βοήθεια που του προσέφερε το θέατρο, για να καλύψει «κενά» που υπήρχαν μέσα του. Ο ηθοποιός «μετράει» πια 4 δεκαετίες μίας σπουδαίας καριέρας στο θέατρο και είναι επιλεκτικές οι παρουσίες του στη μικρή οθόνη.

«Ένα αίσθημα έντονο που μοιράστηκε σε διάρκεια και χωρίστηκε σε πολλές εποχές, είναι αυτή η έλλειψη μιας υγιούς οικογένειας. Το πάλεψα μέσα από το θέατρο και το νίκησα. Άλλη μία τεράστια νίκη αυτοπεποίθησης», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Η απουσία του πατέρα και το κενό που άφησε, όπως διευκρίνισε, μετουσιώθηκαν δημιουργικά. «Το αντικατέστησα. Και το κατανόησα. Γνωρίζοντας ανθρώπους. Μέσα στους χαρακτήρες, μέσα στο θέατρο. Να ένας λόγος που μπορεί να οδηγήθηκε κανείς σ’ αυτή την τέχνη».

Σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της συζήτησης, ο ηθοποιός σχολίασε: «Τι ωραίο πράγμα να ’ναι κανείς αλχημιστής. Να παίρνει κάτι και να το κάνει χρυσό». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του πρόλαβε να τον δει στη σκηνή. «Με είδε δυο-τρεις φορές. Ένας απ’ τους λόγους που χαθήκαμε ήταν ότι, με το που χώρισε, έφυγε στην Αμερική».

Για τη μητέρα του μίλησε με τρυφερότητα: «Απ’ τη μαμά πήρα πολύ καλοσύνη. Ήταν μια κούκλα, τραγουδούσε, είχε πολλά ταλέντα. Θα μπορούσε να είναι στο Χόλιγουντ». Σε άλλο σημείο υπογράμμισε την αξία της προσπάθειας: «Η τύχη θέλει δουλειά. Τυχερός είναι αυτός που δουλεύει πολύ».

Για τη σχέση με τον πατέρα του, ο Γρηγόρης Βαλτινός είχε μιλήσει και σε παλαιότερη συνέντευξή του, όταν μάλιστα είχε περιγράψει και την πρώτη συνάντηση που είχαν μετά από χρόνια.

Ο μεγαλύτερος γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο Νικηφόρος, ακολούθησε εν μέρει την πορεία του πατέρα του, σπουδάζοντας σκηνοθεσία στο Los Angeles, ενώ ο μικρότερος Γιάννης είναι απόφοιτος της Παντείου στις Οικονομικές Επιστήμες