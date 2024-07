Ο Ίαν ΜακΚέλεν έπεσε από τη σκηνή θεάτρου στο Λονδίνο και δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του

Ένα σημαντικό ατύχημα είχε ο 85χρονος σερ Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος έπεσε από τη σκηνή ενός θεάτρου στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της παράστασης τον περασμένο μήνα.

Ο Βρετανός ηθοποιός δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Τζον Φάλσταφ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι παραγωγοί του έργου. Ο Ίαν ΜακΚέλεν πρωταγωνιστούσε στο «Player Kings», μια παραγωγή του ιστορικού δράματος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ερρίκος ο 4ος, Μέρος Πρώτο και Δεύτερο» (Henry IV, Parts One and Two). στη θεατρική συνοικία Ουέστ Εντ του Λονδίνου, τη 17η Ιουνίου, όταν παραπάτησε και έπεσε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής μάχης.

Ο γνωστός ηθοποιός, που είναι διάσημος για τον ρόλο του Gandalf στο σίκουελ «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» και «Το Χόμπιτ», όπως επίσης και τον ρόλο του Magneto στις ταινίες «X-Men», μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δύο εβδομάδες μετά το ατύχημά μου επί σκηνής, τα τραύματά του βελτιώνονται μέρα με την ημέρα» είπε ο ίδιος σε μια ανακοίνωση.

«Με πολύ μεγάλη απροθυμία αποδέχθηκα τις ιατρικές συστάσεις να προστατεύσω την πλήρη ανάρρωσή μου με το να μην εργαστώ στο μεταξύ».

Ο Ντέιβιντ Σεμάρκ, ο αντικαταστάτης του ΜακΚέλεν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις παραστάσεις στο Λονδίνο, θα αναλάβει τον ρόλο του στην περιοδεία στο Μπρίστολ, το Μπέρμιγχαμ, το Νόργουιτς και το Νιουκάστλ, σύμφωνα με τους παραγωγούς.

Η θεατρική καριέρα του ΜακΚέλεν ξεκίνησε το 1961, με τον ίδιο να ερμηνεύει ρόλους όπως εκείνου του Ριχάρδου Γ΄ της Αγγλίας, του βασιλιά Ληρ και του Μάκβεθ.