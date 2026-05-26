Ο Ιορδάνης Αγαπητός τραγουδάει την «Εξάρτηση» του Φοίβου, ενθουσιάζοντας το κοινό

Ένας νέος τραγουδιστής, ο Ιορδάνης Αγαπητός συνεργάζεται με τον Φοίβο στο τραγούδι «Εξάρτηση». Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει φανατικό κοινό και τεράστια δυναμική στα social media.

Με περισσότερους από 120.000 ακόλουθους, συνεχή αλληλεπίδραση από το κοινό και έντονη παρουσία σε TikTok, Instagram facebook και YouTube, ο τραγουδιστής Ιορδάνης Αγαπητός θεωρείται ήδη από πολλούς ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της νέας γενιάς και συνεργάζεται με τον Φοίβο.

Το τραγούδι «Εξάρτηση» έχει αρχίσει να «εκτοξεύεται» στα ραδιόφωνα, ενώ η κυκλοφορία του official video στο YouTube ανέβασε ακόμη περισσότερο τη «θερμοκρασία» γύρω από το όνομά του.

Οι ακροατές μιλούν για ένα τραγούδι που «κολλάει» από το πρώτο άκουσμα, ενώ τα σχόλια κάτω από το video πληθαίνουν καθημερινά.

Με το τραγούδι «Εξάρτηση» να γίνεται είδη το moto του καλοκαιριού αλλά και ίσως η πιο viral ατάκα με χιλιάδες βίντεο στο TikΤok.