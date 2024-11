Ο Κάνιε Γουεστ ετοιμάζει reality αλά Καρντάσιανς με την Μπιάνκα Σένσορι

Στα χνάρια των Καρντάσιας και ο Κάνιε Γουεστ που μαζί με την σύζυγό του Μπιάνκα Σένσορι φαίνεται πως σχεδιάζουν μία reality εκπομπή, για να βγάλουν στη φόρα κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής τους.

Με την φήμη της νέας εκπομπής του Κάνιε Γουέστ και της Μπιάνκα Σένσορι να γίνεται «πρωτοσέλιδο» σε πολλά μέσα των ΗΠΑ, το μόνο που περιμένει ο κόσμος να δει είναι την αντίδραση της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν.

Σύμφωνα με αποκλειστική πηγή του περιοδικού In Touch, τόσο η πάμπλουτη επιχειρηματίας όσο και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, έχουν θυμώσει με το ενδεχόμενο τα παιδιά του πρώην ζευγαριού να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσει την τηλεθέαση της εκπομπής του πατέρα τους.

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως έχει τις αμφιβολίες της για αυτή την νέα συνθήκη παρά το γεγονός πως τόσα χρόνια αυτά τα παιδιά παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο reality της οικογένειάς της «The Kardashians».

«Ο Κάνιε το συζητάει αυτό εδώ και καιρό, είναι πεπεισμένος ότι θα προσελκύσουν τον κόσμο και θα γίνει αμέσως επιτυχία. Θα μπορούσε να εμπλέξει τα παιδιά, κάτι που φυσικά θα ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της Κιμ», είπε πηγή στο περιοδικό.

«Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει γι’ αυτό. Εμφανίζονται στην εκπομπή της, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα, και λατρεύουν τον μπαμπά τους, οπότε οι πιθανότητες είναι ότι θα θέλουν να είναι στην εκπομπή του», συνέχισε η ίδια πηγή.

Τα παιδιά του ζευγαριού, ακόμα και μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου το 2021, ήταν οι βασικοί πυλώνες στο «Keeping Up With the Kardashians» και αργότερα στο «The Kardashians», με την Κρις Τζένερ να προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει υψηλή την τηλεθέαση με κάθε μέσο.

Ο δεύτερος τρόμος για την Κιμ Καρντάσιαν, είναι οι δυσάρεστες πληροφορίες που μπορεί να αποκαλυφθούν για εκείνη και την οικογένειά της.

«Καταγράφει τα πάντα με απώτερο σκοπό να γυρίσει μια ταινία για τη ζωή του, αλλά τώρα αποφάσισε ότι μια τηλεοπτική εκπομπή θα ήταν καλύτερη, αφού πραγματικά δεν θα υπήρχε χρονικό όριο», τόνισε η πηγή για τον 47χρονο ράπερ που φαίνεται πως έχει καταγράψει ήδη αμέτρητες ώρες της ζωής του.

«Έχει πλάνα από τα πάντα που μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμη και από την τοποθέτηση των grills του (τα μεταλλικά καλύμματα των δοντιών του), και είναι πρόθυμος να τα βγάλει όλα προς τα έξω. Έχει ήδη προτείνει τις ιδέες του σε ανθρώπους της τηλεόρασης που είναι πρόθυμοι να δώσουν μια τεράστια επιταγή», συνέχισε.

«Είναι πραγματικά η χειρότερη περίπτωση για την Κρις και την Κιμ. Επιστρέφει για να τους στοιχειώσει στον δικό τους τομέα και αναπόφευκτα θα τις τραβήξει στην εκπομπή, ακόμα κι αν είναι απλά αυτός που μιλάει για εκείνες. Αλλά εκείνες κάνουν το ίδιο στην εκπομπή τους, οπότε γιατί να μην μπορεί να κάνει το ίδιο και εκείνος;», είπε στο τέλος η πηγή.

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι πρόσφατα απασχόλησαν την κοινή γνώμη μετά τα αμέτρητα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν επιλέξει ξεχωριστούς δρόμους.

Στις αρχές του Οκτωβρίου οι φήμες έλαβαν τέλος, όταν εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στην Ιαπωνία.