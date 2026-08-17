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Ο Κάνιε Γουέστ θα δώσει δύο συναυλίες στη Ρωσία τον Οκτώβριο – Έως και 1.885 δολάρια οι τιμές των εισιτηρίων

Συναυλίες και εμφανίσεις του αμφιλεγόμενου ράπερ ακυρώθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ
Ο Αμερικανός ράπερ, Kanye West
Ο Αμερικανός ράπερ, Kanye West / AP / Φωτογραφία Evan Agostini
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Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ θα εμφανιστεί στη Ρωσία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (17.08.2026) στο κανάλι Telegram της Gazprom Arena, του σταδίου της Αγίας Πετρούπολης όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του.

Συναυλίες και εμφανίσεις του αμφιλεγόμενου ράπερ Κάνιε Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ο West ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις δηλώσεις του αυτές, τις οποίες απέδωσε σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.

Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν, ο Γουέστ θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αστέρες της μουσικής που θα επισκεφθούν τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις δύο συναυλίες του Kanye West, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, ξεκινούν από τα 9.000 ρούβλια (106 δολάρια) ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα πιο ακριβά εισιτήρια κοστίζουν 160.000 ρούβλια (1.885 δολάρια).

Το «Gazprom Arena» είναι η έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ζενίτ» της Αγίας Πετρούπολης και έχει χωρητικότητα περίπου 70.000 θεατών.

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