Για δεκαετίες στο Χόλιγουντ κυκλοφορούσε η φήμη ότι η έφηβη Νάταλι Γουντ είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από κορυφαίο σταρ του κινηματογράφου. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει η μικρότερη αδελφή της ηθοποιού, Λάνα, αναγνωρίζοντας μάλιστα τον από καιρό ύποπτο δράστη: τον Κερκ Ντάγκλας.

Τα απομνημονεύματα της μικρότερης αδελφής Νάταλι Γουντ αναμένεται να κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Στο βιβλίο «Little Sister», η Λάνα Γουντ αναφέρεται στην συνάντηση που είχε η τότε ανήλικη αδελφή της με τον Κερκ Ντάγκλας σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 1955, την εποχή που η Νάταλι Γουντ γύριζε το «The Searchers».

Τη συνάντηση με τον κορυφαίο σταρ του κινηματογράφου – σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Λάνα Γουντ – είχε κανονίσει η μητέρα τους, Μαρία Ζαχαρένκο, η οποία σκέφτηκε ότι «μπορεί να της ανοίξουν πολλές πόρτες, μόνο με ένα νεύμα του διάσημου, όμορφου ηθοποιού».

«Θυμάμαι ότι η Νάταλι φαινόταν ιδιαίτερα όμορφη όταν η μαμά και εγώ την αφήσαμε εκείνο το βράδυ στην είσοδο του Chateau Marmont», γράφει – μεταξύ άλλων – η Λάνα Γουντ στο βιβλίο της «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood».

«Έμοιαζε να πέρασε πολύς καιρός μέχρι η Νάταλι να μπει ξανά στο αυτοκίνητο και με ξύπνησε όταν έκλεισε με δύναμη την πόρτα», γράφει η αδελφή της Νάταλι Γουντ. «Έμοιαζε απαίσια. Ήταν πολύ ατημέλητη και πολύ αναστατωμένη, και αυτή και η μαμά άρχισαν επειγόντως να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Δεν μπορούσα να τους ακούσω ή να καταλάβω τι έλεγαν. Κάτι κακό είχε προφανώς συμβεί στην αδερφή μου, αλλά ό,τι κι αν ήταν ήταν, προφανώς ήμουν πολύ νέα για να μου το πουν», προσθέτει.

Σύμφωνα με τη Λάνα Γουντ η αδερφή της Νάταλι η δεν συζήτησε μαζί της τι συνέβη έως ότου έγιναν και οι δύο ενήλικες και η Νάταλι, αφού περιέγραψε ότι την έφεραν στη σουίτα του Κερκ Ντάγκλας, είπε στην αδερφή της: «Μου έκανε κακό Λάνα».

