Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές του στη Λευκάδα, όταν ήταν 10 χρόνων

Λίγες ημέρες αφού έσβησε τα 40 κεράκια στην τούρτα του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναπόλησε τις στιγμές που ήταν παιδί. Έτσι, ανέβασε φωτογραφία του στα social media, από όταν ήταν 10 χρόνων.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να δείξει στο κοινό πως ήταν το 1996, ανεβάζοντας φωτογραφία του από τις διακοπές του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Λευκάδα.

Στο πλάνο φαίνεται να αγναντεύει την καταγάλανη θάλασσα ενώ απολαμβάνει τον ήλιο.

«Φίλε για πες καμιά ερώτηση; Λευκάδα, 1996», έγραψε στη λεζάντα.

Στις 21 Μαΐου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε ένα μεγάλο πάρτι στο κέντρο της Αθήνας για τα 40ά γενέθλια του.

Πέρα από την αγαπημένη σύζυγο και εγκυμονούσα, Αλεξάνδρα Νίκα, δίπλα του βρέθηκαν και πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου.