Κωνσταντίνος Αργυρός: Το φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του – Ποιοι celebrities έδωσαν το παρών

Ένα μεγάλο πάρτι αποφάσισε να κάνει χθες (21/5/2026) ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την ονομαστική του γιορτή που είναι ίδια μέρα με τα γενέθλιά του σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Καλεσμένοι ήταν πολλοί celebrities από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό αλλά και πολιτιστικό χώρο και γιόρτασαν όλοι μαζί τα γενέθλια του τραγουδιστή.

Συνεργάτες και φίλοι, βρέθηκαν στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού σε μια ιδιαίτερη βραδιά, λίγο πριν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του. Η γυναίκα του, Αλεξάνδρα Νίκα, σύντομα θα φέρει στον κόσμο την κόρη τους.

Η εγκυμονούσα σύζυγος του τραγουδιστή δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλευρό του, ενώ λίγο αργότερα στο πάρτι κατέφτασε και η εντυπωσιακή μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Το παρών στην μεγάλη βραδιά έδωσαν και οι γονείς του τραγουδιστή και ο αδελφός του, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους της βραδιάς ήταν η Πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025. Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στο Grand Resort στο Λαγονήσι, ενώ ακολούθησε δεξίωση στην Ανάβυσσο, σε στενό κύκλο καλεσμένων.

Προηγήθηκε ο ερχομός του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή. Σύντομα το ζευγάρι θα κρατά την αγκαλιά του την κόρη του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε τηλεοπτικές του δηλώσεις είχε αναφέρει: «Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι αυτό που κάνω, η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει», είχε πει ο τραγουδιστής, λίγο καιρό πριν γίνει για δεύτερη φορά πατέρας.