Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος σε καραόκε μπαρ στο Λας Βέγκας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι πελάτες ενός μπαρ στο Λας Βέγκας όταν ένας άνδρας ερμήνευσε το νέο τραγούδι των Coldplay και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ο Κρις Μάρτιν ο frontman του διάσημου συγκροτήματος που είχε μεταμφιεστεί.

Ο τραγουδιστής των Coldplay Κρις Μάρτιν βρέθηκε σε ένα μικρό μπαρ καραόκε στο Λας Βέγκας. Μόνο που δεν τον αναγνώρισε κανείς, καθώς εμφανίστηκε με ένα φαρδύ κοστούμι, περούκα και γυαλιά.

Ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να τραγουδά το «Whether it rains or pours, I’m all yours», με το κοινό να τον χειροκροτεί χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι αν και η φωνή του θύμιζε τον Κρις Μάρτιν.

Η έκπληξη της βραδιάς ολοκληρώθηκε μόλις ο Κρις Μάρτιν τελείωσε την ερμηνεία του, έβγαλε την περούκα του και αποκαλύφθηκε ποιος πραγματικά ήταν, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Η εμφάνισή του έγινε στο μπαρ Dino’s Las Vegas και στον λογαριασμό του έγραψε στο Instagram έγραψε χαρακτηριστικά… «Σε ευχαριστούμε Κρις Μάρτιν που μας επέλεξες για να ηχογραφήσεις τη μουσική σου. Μια τόσο viral στιγμή. Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε… «Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι τόσο cool μάγκας. Καλή τύχη στο νέο άλμπουμ και ελπίζουμε να σε δούμε στο μέλλον».