Ο γνωστός ηθοποιός του Sex And The City, Κρις Νοθ, έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης που είχαν κάνει εναντίον του τέσσερις γυναίκες πριν από δυο χρόνια.

Ο ηθοποιός του Sex And The City, Κρις Νοθ, που έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση (απρεπή συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση) παραδέχτηκε στη USA Today ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και απατούσε τη γυναίκα του Tara Wilson, αλλά έδειξε αμετανόητος.

«Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα».

Ο ηθοποιός του Equalizer και του Sex and The City υποστήριξε ότι οι… συνευρέσεις που είχε με γυναίκες και δη αυτές που τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση ήταν συναινετικές και έδειξε και πάλι να μην έχει μετανιώσει που απατούσε τη γυναίκα του.

«Δίνεις στον εαυτό σου τις ίδιες δικαιολογίες που δίνουν πολλοί άνδρες. Είναι απλώς ένας μικρός… παράλληλος χορός και έχει πλάκα. Δεν βλάπτεις κανέναν. Κανείς δεν πρόκειται να το μάθει αυτό και το σεξ είναι απλά απολαυστικό. Και ξαφνικά, πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου. Είναι σαν να λες: “Λοιπόν, δεν πρόκειται να μου δοθεί ξανά αυτή η ευκαιρία”. Οπότε το κάνεις» ανέφερε.

After being accused of sexual assault, #SexAndTheCity star, #ChrisNoth speaks out after two years of silence. https://t.co/QrYoyM9dmV — TV Insider (@TVInsider) August 7, 2023

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Τον Δεκέμβριο του 2021, δύο γυναίκες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τα ψευδώνυμα Zoe και Lily, κατηγόρησαν τον ηθοποιό για απρεπή συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση σε δυο συμβάντα που έγιναν το 2004 και το 2015.

Η Zoe ισχυρίστηκε ότι γνώρισε τον Noth στο Λος Άντζελες όταν εκείνη ήταν 22 ετών και εκείνος 49 και δέχθηκε επίθεση από τον ηθοποιό στο διαμέρισμά του στο Δυτικό Χόλιγουντ το 2004.

Η άλλη γυναίκα, η Lily είπε ότι ήταν σερβιτόρα σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον ηθοποιό το 2015 σε ηλικία 25 ετών. Η Lily ισχυρίστηκε ότι βγήκε ραντεβού με τον τότε 60χρονο Κρις Νοθ και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι, όπου ισχυρίστηκε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες

«Οι κατηγορίες εναντίον μου από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι ψευδείς», είχε αναφέρει ο εκπρόσωπος του ηθοποιού σε δήλωσή του.

«Οι συναντήσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αμφισβητήσει κανείς τη χρονική στιγμή που βγαίνουν αυτές οι ιστορίες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, αλλά ξέρω αυτό: Δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες», ισχυρίστηκε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram τότε, δεν είχε καν αναφερθεί στο θέμα. Είχε απλώς ανεβάσει μία φωτογραφία του μεγάλου του γιου να παίζει μπάσκετ.

Λίγες ημέρες αργότερα, μια τρίτη γυναίκα η οποία χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ava, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Noth όταν εκείνη ήταν 18 ετών και εκείνος 55, όπως ανέφερε δημοσίευμα της Daily Beast. Τις επόμενες ημέρες, η τραγουδίστρια Lisa Gentile ισχυρίστηκε σε συνέντευξη Τύπου ότι δέχθηκε επίθεση από τον ηθοποιό το 2022.

Ο Κρις Νοθ αρνήθηκε και πάλι τα πάντα.

Οι συνέπειες

Οι ισχυρισμοί των γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση έκαναν τους παραγωγούς των σειρών And Just Like That καιThe Equalizer να τον απολύσουν.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη USA Today, ο Chris Noth μίλησε για τις συνέπειες που υπέστη από τις καταγγελίες και τόνισε ότι έχει υποστεί πολλά παρά το γεγονός ότι δεν του έχει ασκηθεί ποτέ ποινική δίωξη.

«Δεν υπάρχει δίκη. Δεν υπάρχει τίποτα για να ανέβω στο εδώλιο και να πω την ιστορία μου, να βρω μάρτυρες. Και δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό, γιατί μόλις το κάνω, θα βρεθεί κάποιο ΜΜΕ όπως η Daily Mail ή κάποιος άλλος που θα αρπάξει ένα μέρος αυτών που ειπα και θα τα κάνει θέμα, και δεν θέλω τα παιδιά μου να το δουν αυτό».

Θέλει να γυρίσει στην ηθοποιία

Ο ηθοποιός εξήγησε, επίσης, ότι αφού έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για δύο χρόνια, επιθυμεί να επιστρέψει στη δουλειά.

«Δεν πρόκειται να τα παρατήσω και να πω ότι όλα τελείωσαν. Είναι μια πικάντικη ιστορία, αλλά δεν είναι αληθινή. Και δεν μπορώ να πω “Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν για μένα” εξαιτίας αυτού. Είμαι ηθοποιός. Έχω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω. Πράγματα δημιουργικά. Και έχω παιδιά να συντηρήσω. Δεν μπορώ να επαναπαυτώ στις δάφνες μου. Δεν ξέρω όμως και πότε θα επιστρέψω πίσω στη δουλειά, γιατί οι εταιρείες παραγωγής φοβούνται», δήλωσε.

«Ο κόσμος φοβάται. Εγώ, ομως, πρέπει να συνεχίσω. Είναι σκληρό, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται και ο φόβος τους οδηγεί. Αλλά πρέπει να επιμένω, γιατί εξακολουθώ να είμαι δημιουργικός και να έχω ζωή», είπε ο Κρις Νοθ.