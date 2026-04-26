Ο Λάκης Λαζόπουλος στο σπίτι που έκανε για πρώτη φορά έρωτα με την Τασούλα: «Με κοίταγαν οι κοπέλες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη για την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» στο Mega και μοιράστηκε στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του. Μπήκε στο πατρικό του σπίτι στη Λάρισα, το οποίο είναι συνδεδεμένο στη μνήμη του με τη μητέρα του και με την πρώτη νύχτα που πέρασε με τη γυναίκα της ζωής του. Την Τασούλα που ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε το 1983 και απέκτησε μαζί της μία κόρη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται στο πατρικό του σπίτι, καθώς σε έναν μήνα θα δοθεί αντιπαροχή και στη θέση του θα ανεγερθεί πολυκατοικία. Όπως είπε στη Νίκη Λυμπεράκη θα μαζέψει τις φωτογραφίες και θα κλείσει πίσω του την πόρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ξεκίνημα ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε: «Ήρθα για πρώτη φορά εδώ, αφού έχουμε γνωριστεί και έχουν γίνει όλα, για να κάνουμε έρωτα για πρώτη φορά. Με κοίταγαν οι κοπέλες… Το θέμα είναι πώς θα κατέβω εγώ, θα γίνει τίποτα ή θα φύγω… νικημένος», είπε με τον χαρακτηριστικό του χιούμορ, περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή που, όπως παραδέχτηκε, κατάλαβε πως η Τασούλα θα είναι η γυναίκα της ζωής του. «Ήταν πανέμορφη, έξυπνη, την ήθελαν πολλοί. Τη διεκδίκησα», πρόσθεσε.

Με συγκίνηση παραδέχτηκε πως ακόμα διατηρεί επικοινωνία μαζί της, μέσα από τις μνήμες που δημιούργησαν: «Της μιλάω, γιατί υπάρχει στη μνήμη. Η μνήμη είναι η φορμόλη που κρατά τα πρόσωπα ζωντανά, επικοινωνείς κατευθείαν και ακούς τη φράση που θα σου έλεγε. Ακόμα θυμάμαι πώς κατέβαινα τα σκαλιά, πώς ξεθάρρευα. Βγήκαμε με τη μάνα μου φωτογραφία οι τρεις μας μαζί με μία φίλη μας. Από τις τρεις γυναίκες δεν υπάρχει καμία. Ενώ πολύ περίεργο να μένεις στη φωτογραφία, ενώ οι άλλοι έχουν φύγει».

Το 2021, ο Λάκης Λαζόπουλος κυκλοφόρησε το βιβλίο «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου» από τις εκδόσεις Διόπτρα, το οποίο είναι αφιερωμένο στη σύζυγό του. Το βιβλίο αποτελεί ένα χρονικό της κοινής τους πορείας και της μάχης της με τον καρκίνο. Ο τίτλος προέκυψε όταν ο ίδιος δώρισε τα ρούχα της σε γυναικείες φυλακές, μετά από δική της επιθυμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του και σε μια ιστορία που, όπως είπε, έχει χαραχτεί μέσα του. Θυμήθηκε το αίτημά της να κάνει εμφύτευση δοντιών, παρά το υψηλό κόστος. «Μου είπε: όταν πεθάνω, θα βλέπεις το χαμόγελό μου και θα θυμάσαι ότι άξιζε τον κόπο. Μα τω Θεώ, όταν την βλέπω αυτό θυμάμαι», εξομολογήθηκε ο δημιουργός.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε για το πατρικό του σπίτι: «Δεν το πονάω πια… θεωρώ ότι δεν είναι η μάνα μου εδώ. Θα μαζέψω μόνο τις φωτογραφίες», είπε, δείχνοντας μια διαφορετική, πιο συμφιλιωμένη πλευρά του.

Μέσα από τη συζήτηση, δεν έλειψαν και οι αναφορές στα πρώτα του βήματα και στις ανασφάλειες που τον συνόδευαν. Μάλιστα, θυμήθηκε πώς μια λεπτομέρεια όπως το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου τον είχε κάνει να φοβάται ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να του στερήσει την επιτυχία. «Αν μου συμβεί κάτι, δεν θα μπορέσω να πετύχω τίποτα», σκεφτόταν τότε.