Lifestyle

Ο ΛΕΞ ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» με τις ρίμες του στη Θεσσαλονίκη – Live στο Καυταντζόγλειο στις 18 Οκτωβρίου

Xιλιάδες περιμένουν στην διαδικτυακή ουρά για το πολυπόθητο εισιτήριο
Ο ΛΕΞ
Ο ΛΕΞ / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το φαινόμενο ΛΕΞ ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, με ένα ακόμη ιστορικό live που μόνο ο ίδιος ξέρει να δίνει! 

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία στο Καυταντζόγλειο Στάδιο με σημερινή (03.09.2025) ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram – το live είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ήδη χιλιάδες περιμένουν στην διαδικτυακή ουρά για το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ο ράπερ έκανε γνωστή τη συναυλία με ένα βίντεο που δείχνει το Καυταντζόγλειο Στάδιο και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» από το τελευταίο του άλμπουμ.

Χιλιάδες θαυμαστές του ΛΕΞ έχουν μπει ήδη στην ουρά στην πλατφόρμα more.com για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο, με την αναμονή να φτάνει ήδη τα 22.000 άτομα ήδη από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης της συναυλίας.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Λεξ (@lextgk)

tickets

Ο ταλαντούχος ράπερ πρόσφατα δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές διακοπές, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Θεσσαλονίκη σύντομα».

Με πληροφορίες από το Thestival.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σάκης Ρουβάς: Άγριο κράξιμο για το νέο του τραγούδι – «Δεν μπορείς να λες Θεοδωράκη και μετά να κάνεις “κούνια μπέλα”»
«Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το ερμηνεύσει», δήλωσε η Κατερίνα Καραβάτου, ενώ αρνητικά έκρινε την επιλογή του τραγουδιστή και ο Παντελής Καναράκης
Σάκης Ρουβάς
11
Newsit logo
Newsit logo