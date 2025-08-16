Ο ΛΕΞ συνεχίζει τις διακοπές του: Οι ανέμελες πόζες στην παραλία με την παρέα του

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στο κύμα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο δημοφιλής ράπερ, ΛΕΞ.

Ο ταλαντούχος δημιουργός και τραγουδιστής δε συνηθίζει να μοιράζεται δημοσίως λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται να έκανε μία εξαίρεση. Έτσι, ο ΛΕΞ δημοσίευσε στο Instagram το απόγευμα του Σαββάτου (16.08.2025) μία σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές του.

Σε αυτές φαίνεται ο γνωστός καλλιτέχνης μαζί με την παρέα του να περνούν όμορφα δίπλα στο κύμα, μάλιστα στην ανάρτησή του εκτός από χαλαρές πόζες υπήρχε και ένα βίντεο με μία εντυπωσιακή βουτιά και παιχνίδια στην άμμο.

«Θεσσαλονίκη σύντομα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο γνωστός καλλιτέχνης, αποκαλύπτοντας ότι οι διακοπές του θα λάβουν τέλους και αναμένεται να γυρίσει στη «βάση» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι την Κυριακή (10.08.2025), ο ΛΕΞ βρισκόταν στην παραλία Μικρό Φαναράκι, όπου έκανε το μπάνιο στα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και χαλάρωσε με την παρέα του σε ένα γνωστό beach bar της περιοχής.

Ο ΛΕΞ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys) που το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα «Βόρεια Αστέρια» και το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Πλέον κάθε συναυλία του έχει τεράστια απήχηση από το κοινό και γίνεται σε χρόνο dt sold out.