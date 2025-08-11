Lifestyle

Ο ΛΕΞ κάνει διακοπές στη Λήμνο: Σπάνιες πόζες του γνωστού ράπερ από εξόρμησή του στην παραλία

Χαλαρός και ευδιάθετος φωτογραφήθηκε με τους ανθρώπους που συνάντησε εκεί
ΛΕΞ
Ο ΛΕΞ / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Διακοπές στο νησί της Λήμνου απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο αγαπημένος ράπερ του ελληνικού κοινού, ΛΕΞ. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος low profile που κρατά την προσωπική του ζωή, ωστόσο είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες σπάνιες πόζες του από την παραλία. 

Σύμφωνα με το limnoslive,gr, την Κυριακή (10.08.2025), ο ΛΕΞ βρισκόταν στην παραλία Μικρό Φαναράκι, όπου έκανε το μπάνιο στα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και χαλάρωσε με την παρέα του σε ένα γνωστό beach bar της περιοχής.

Μάλιστα, κάποια άτομα από την τοπική κοινωνία της Λήμνου δημοσίευσαν μία σειρά από φωτογραφίες με τον αγαπημένο τραγουδιστή, ευχαριστώντας τον που επέλεξε το νησί τους για τις διακοπές του.

Οι φωτογραφίες που δημοσιευθήκαν από τις διακοπές του ΛΕΞ
Οι φωτογραφίες από τις διακοπές του ΛΕΞ, που δημοσίευε το limnoslive.gr

Ο ΛΕΞ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys) που το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα «Βόρεια Αστέρια» και το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Πλέον κάθε συναυλία του έχει τεράστια απήχηση από το κοινό και γίνεται σε χρόνο dt sold out.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo