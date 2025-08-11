Ο ΛΕΞ κάνει διακοπές στη Λήμνο: Σπάνιες πόζες του γνωστού ράπερ από εξόρμησή του στην παραλία

Διακοπές στο νησί της Λήμνου απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο αγαπημένος ράπερ του ελληνικού κοινού, ΛΕΞ. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος low profile που κρατά την προσωπική του ζωή, ωστόσο είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες σπάνιες πόζες του από την παραλία.

Σύμφωνα με το limnoslive,gr, την Κυριακή (10.08.2025), ο ΛΕΞ βρισκόταν στην παραλία Μικρό Φαναράκι, όπου έκανε το μπάνιο στα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και χαλάρωσε με την παρέα του σε ένα γνωστό beach bar της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κάποια άτομα από την τοπική κοινωνία της Λήμνου δημοσίευσαν μία σειρά από φωτογραφίες με τον αγαπημένο τραγουδιστή, ευχαριστώντας τον που επέλεξε το νησί τους για τις διακοπές του.

Ο ΛΕΞ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys) που το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα «Βόρεια Αστέρια» και το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Πλέον κάθε συναυλία του έχει τεράστια απήχηση από το κοινό και γίνεται σε χρόνο dt sold out.