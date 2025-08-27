Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο γιος του σε πλάνα από τη νυχτερινή τους έξοδο στη Μύκονο

Η Μύκονος ήταν το νησί που επέλεξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για να περάσει μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών του. Μαζί του ήταν και ο γιος του, με τον οποίο εμφανίστηκαν στα κοσμικά Ματογιάννια και κέντρισαν τα φλας των φωτογράφων.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Ωστόσο, η σύζυγός του για πολλούς είναι άγνωστη, αφού ο ποινικολόγος αποφεύγει να μιλάει για την προσωπική ζωή του.

Σε παλαιότερη συνέντευξη ο ποινικολόγος είχε αποκαλύψει πως η σύζυγός του είναι επίσης δικηγόρος. «Είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα μου», είχε εξομολογηθεί. Σπάνιες είναι οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους σε κοσμικές εκδηλώσεις ή events που έχουν πραγματοποιηθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Μπορεί να είναι «σκληρός» στις δικαστικές αίθουσες, ωστόσο στην οικογένειά του είναι ένας τρυφερός μπαμπάς και σύζυγός, αναφέρουν εκείνοι που τον γνωρίζουν.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον ποινικολόγο να περπατάει στα κοσμικά Ματογιάννια μαζί με τον γιο του και κατέγραψε πλάνα, πριν οι δυο τους συνεχίσουν τη βόλτα που έκαναν.

Προ ημερών είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τη βόλτα πατέρα και γιου. Ο ποινικολόγος θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη βάση του καθώς για ακόμα μια χρονιά θα χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον.