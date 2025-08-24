Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Σπάνια έξοδος με τον γιο του – Η βόλτα τους στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάνει διακοπές στη Μύκονο και μαζί του, βρίσκεται και ο γιος του, όπως αποκαλύπτεται μέσα από φωτογραφίες. Πατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου και δεν ξέφυγαν από τους φωτογράφους.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο γιος του δεν έδειξαν να ενοχλούνται. Πέρασαν μπροστά από τους φωτογράφους και συνέχισαν τη βόλτα τους.

Ο ποινικολόγος θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη βάση του καθώς για ακόμα μια χρονιά θα χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ο γνωστός δικηγόρος, έχει χειριστεί εμβληματικές υποθέσεις όπως αυτές του Πέτρου Φιλιππίδη και της Εύας Καϊλή, αλλά και του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Σπούδασε στη νομική σχολή Αθηνών και ξεκίνησε να δικηγορεί από το 1987, διατηρώντας δικό του γραφείο, το οποίο μετέτρεψε σε δικηγορική επιχείρηση το 2007. Ο ίδιος προέρχεται από οικογένεια δικηγόρων, με τον πατέρα του Αναστάσιο Δημητρακόπουλο να εγγράφεται πρώτη φορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 1941.

Η εταιρεία «Μιχάλης Α. Δημητρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» έχει την έδρα της στην Αθήνα και προσφέρει τις υπηρεσίες μόνο εκεί, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα.

«Άκουσα τη συμβουλή του, αλλά δεν τον άκουσα στη συμβουλή να μην παίρνω αμοιβή, εκεί δεν τον άκουσα. Δεν ήθελε να έχει περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του, συνειδητά. Οι έμποροι πρέπει να έχουν. Αυτά που έλεγε ο πατέρας μου τα εφάρμοσε και στην πράξη ο πατέρας μου και εκεί διαφώνησα με τον πατέρα μου», είχε πει σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού ανέφερε για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, τον περασμένο Ιούλιο, ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό του εμπρησμού.