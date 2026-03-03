Ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται για γυρίσματα στη Χαλκίδα – Ολοκληρώθηκαν οι απαιτητικές σκηνές στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε την Τρίτη (03.03.2026) τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα και ετοιμάζεται να βρεθεί στο επόμενο σημείο που θα μετατραπεί σε σετ.

Ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη ανέφερε ότι ο ηθοποιός για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας θα ταξιδέψει στη Χαλκίδα, ενώ στη συνέχεια ο Μπραντ Πιτ θα πάει και στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Όπως αποκάλυψε ο Θάνος Βάγιος ο Μπραντ Πιτ θα κάνει γυρίσματα στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Μάλιστα, ο περιβάλλων χώρος του σταθμού έχει ήδη αρχίσει να αποκλείεται ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα από τα συνεργεία της παραγωγής.

Παρόλα αυτά ι τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά, ενώ η παραγωγή συνεχίζει τις προετοιμασίες στον χώρο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος έχει υπογράψει και το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.