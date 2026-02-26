Μπραντ Πιτ: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του διάσημου ηθοποιού στην Ύδρα

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στα γραφικά στενά της Ύδρας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος σταρ βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και η Ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό, με εντυπωσιακά σκηνικά, βοηθητικά κτίρια και τεχνικό εξοπλισμό. Έπειτα, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη Νέα Μάκρη και αργότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας.

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2026.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος έχει υπογράψει και το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.

Μάλιστα, ο βραβευμένος σεναριογράφος Ντέιβιντ Κατζάνικ, που είναι γνωστός για τα θρίλερ που γράφει, διασκεύασε το σενάριο για να μεταφερθεί στην κινηματογραφική οθόνη.

Η υπόθεση της ταινίας

Η ταινία ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι. Ο άντρας μαζί με την 11χρονη κόρη του ξεκινούν ένα ταξίδι σε όλη την Ευρώπη αναζητώντας την, πηγαίνοντας στα μέρη που είχαν επισκεφθεί κάποτε ως οικογένεια, καθώς η σύζυγός του εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση.

Όσο το ταξίδι εξελίσσεται, η ανάγκη του συζύγου για απαντήσεις μεγαλώνει. Έτσι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μίας ζωής διαφορετικής από εκείνη που είχε φανταστεί και ανακαλύπτει νόημα σε ό,τι, και σε όποιον παραμένει. Πρόκειται για μία βαθιά συγκινητική ιστορία για το πώς αγκαλιάζουμε τις αβεβαιότητες της ζωής και βρίσκουμε δύναμη στους δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

«Το The Riders είναι μία ταινία πάνω σε έναν χαρακτήρα. Έχουμε τον μεγαλύτερο σταρ στον κόσμο να κάνει μια πολύ προσωπική, “χαμηλότονη” ταινία και να εμβαθύνει στον ρόλο. Στην ταινία τον γνωρίζουμε στην αρχή να χτίζει ένα σπίτι. Αυτός ο τύπος ξέρει να χτίζει σπίτι με τα χέρια του. Τον βλέπουμε να το φτιάχνει για την οικογένειά του. Είναι ο κλασικός κουβαλητής, ο παραδοσιακός οικογενειάρχης. Και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι για να βρει τη γυναίκα του, που έχει εξαφανιστεί ξαφνικά […].

Τον ακολουθούμε από την Ιρλανδία στην Ελλάδα, μετά Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και πίσω στην Ιρλανδία. Είναι μία μεγάλη οδύσσεια σε όλη την Ευρώπη, και μέσα σε όλο αυτό αρχίζει και διαλύεται. Και πραγματικά ανυπομονώ να δω τον Μπραντ να το κάνει αυτό. Ο Μπραντ είναι ο ηθοποιός με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Επιπλέον, φέρνει χιούμορ. Φέρνει μία ελαφρότητα. Κι είναι υπέροχο γιατί το βλέπει σαν πραγματική πρόκληση. Πραγματικά θέλει να κατακτήσει αυτόν τον χαρακτήρα. […] Είναι μία ταινία με σταρ στο επίκεντρο… αλλά και σπουδαίους χαρακτήρες», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Έντβαρντ Μπέργκερ στο Deadline.

Σημειώνεται ότι στο καστ του φιλμ συμμετέχουν και οι ηθοποιοί: Κόκο Γκρίνστον, Τζούλιαν Νίκολσον, Ντάνι Χιούστον, Μάικλ Σμάιλι, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Μπραντ Πιτ, Ντέντε Γκάρντνερ, Τζέρεμι Κλάινερ, Ρίντλεϊ Σκοτ, Μάικλ Πρους, Έντβαρντ Μπέργκερ και Ντέιβιντ Κατζάνικ. Στη συμπαραγωγή συμμετέχει και η ελληνική εταιρεία Blonde της Φένιας Κοσοβίτσα.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τη Spentzos Film στο τέλος του 2026.