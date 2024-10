Ο Νικ Τζόνας έφυγε από το σόου του τρέχοντας – Τον σημάδευε λέιζερ στο κεφάλι

Σοκ έπαθε ο Νικ Τζόνας αλλά και οι χιλιάδες φαν του που τον απολάμβαναν live στην Πράγα, όταν ο τραγουδιστής διέκοψε ξαφνικά το σόου και έφυγε από τη σκηνή τρέχοντας.

Το συγκρότημα Jonas Brothers ερμήνευε τις επιτυχίες του στην Ο2 Arena στην Πράγα της Τσεζίας, όταν ο μικρότερος σε ηλικία τραγουδιστής, Νικ Τζόνας σταμάτησε την ερμηνεία του για να κατέβει από τη σκηνή. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tiktok, ο Νικ Τζόνας φαίνεται τρέχει πανικόβλητος κάνοντας νόημα στο προσωπικό.

Τον Νικ ακολούθησαν στη συνέχεια, και τα αδέρφια του, Κέβιν και Τζο, που επίσης κατέβηκαν από τη σκηνή. Η παράσταση διακόπηκε για σχεδόν 10 λεπτά, σύμφωνα με πολλές αναφορές.

Αν και δεν είναι σαφές το τι ακριβώς συνέβη, κάποιος σημάδεψε τον τραγουδιστή με λέιζερ, ακριβώς στο σημείο του μετώπου του, προφανώς τρομάζοντάς τον.

Nick Jonas runs off stage during Jonas Brothers concert in Prague after someone pointed a laser at him. #nickjonas #breakingnews #news pic.twitter.com/cCj7bAUfqu