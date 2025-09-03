Lifestyle

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο νοσοκομείο: Το αιφνίδιο πρόβλημα υγείας και η επέμβαση

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναγκάζεται να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αναβάλλοντας τις συναυλίες του
Νίκος Πορτοκάλογλου
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από την Τρίτη (02.09.2025) ο Νίκος Πορτοκάλογλου εξαιτίας ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας, το οποίο τον οδήγησε στο χειρουργικό κρεβάτι.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Instagram του ερμηνευτή την Τετάρτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας. 

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραφε η ανακοίνωση για τον τραγουδιστή στα social media.

 
 
 
 
Σημειώνεται ότι εχθές είχε δημοσιευθεί ανακοίνωση που ενημέρωνε για την ακύρωση της συναυλίας του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο, χωρίς ωστόσο περισσότερες εξηγήσεις. 

