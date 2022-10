Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Ρέιτσελ Βάις δεν φωτογραφίζονται συχνά μαζί, αφού αποτελούν ένα από τα ζευγάρια του Χόλιγουντ που επιθυμούν να κρατούν πολύ χαμηλό προφίλ. Έτσι, η σπάνια, κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού, προκάλεσε εντυπώσεις.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Glass Onion: A Knives Out Mystery», στην οποία ο Ντάνιελ Κρεγκ πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό της Ρέιτσελ Βάις. Πριν από αυτό ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί μόνος του φορώντας ένα μπλε σμόκιν. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο Λονδίνο στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το Hello το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί με την παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι, η οποία είναι γνωστή διεθνώς για τη σειρά ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο του 2011, με μόλις τέσσερις καλεσμένους, μεταξύ των οποίων τα δύο τους παιδιά από προηγούμενες σχέσεις και τον Σεπτέμβριο του 2018 απέκτησαν μία κόρη.

Glass Onion: A Knives Out Mystery premieres December 23 on Netflix, but you can catch a sneak preview of Rian Johnson’s new movie a full month early — for one week only! — starting November 23! https://t.co/5VZ68Aq5c5 pic.twitter.com/kVU4cEtVbd