Ο πρωταγωνιστής του Ant-Man θυμάται το μάθημα ζωής που του έδωσε ο πατέρας του. Δεν ήταν πάντα εύκολη η σχέση τους, λέει ο γνωστός ηθοποιός Πολ Ραντ.

Εκτός από την νέα ταινία της Marvel, «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», ο Πολ Ραντ θα είναι ένας από τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν (όπως και η Μέριλ Στριπ) στη σειρά Only Murders in the Building.

«Αν είσαι ευγενικός και καλός με τους ανθρώπους και τους συμπεριφέρεσαι όπως θα ήθελες να σου φέρονται, όλα θα είναι καλύτερα». Αυτό είχε πει στον Πολ Ραντ ο πατέρας του και αυτό κρατάει ως μήνυμα ζωής.

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία της Marvel, «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», είπε: «Είχα καλές σχέσεις με τον μπαμπά μου, πάντα κουβεντιάζαμε. Αλλά δεν είχαμε αυτό που λένε, σύνδεση καρδιάς. Δεν το είχαμε πραγματικά αυτό. Αλλά θυμάμαι μια φορά που είχαμε πραγματικά μια υπέροχη, ενδιαφέρουσα συζήτηση και τον ρώτησα ακριβώς για τις σκέψεις του για τη ζωή».

«Ήταν μια εποχή που η ζωή ήταν αρκετά δύσκολη», λέει ο Ραντ. «Περνούσαμε κάπως δύσκολες στιγμές όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά και σε άλλα ζητήματα και αρχίσαμε να μιλάμε για τη θρησκεία και την πνευματικότητα, επειδή δεν ήμασταν μια πραγματικά θρησκευόμενη οικογένεια».

Τότε ο πατέρας του Ραντ, ο οποίος πέθανε το 2008, εξήγησε την άποψή του για τη θρησκεία στον γιο του. «Μου είχε πει, “πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους όπως θα ήθελες να σου φέρονται. Και αν το κάνεις αυτό, αν υπάρχει κάτι άλλο (μετά από αυτή τη ζωή), ελπίζω αυτό να σε καλύπτει, όλα τα βασικά είναι κάπως καλυμμένα”» είπε ο ηθοποιός.

«Είσαι εδώ για λίγο, ούτως ή άλλως, γι’ αυτό προσπάθησε να κάνεις κάτι που γεμίζει το δοχείο, που κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη για κάποιον άλλο και συνεισφέρεις στον κόσμο όσο είσαι εδώ και όχι μόνο να παίρνεις ό,τι μπορείς από αυτόν».

«Το πιστεύω ολόψυχα, μάλλον το πίστευα πριν μου το πει. Αλλά το σκέφτομαι τώρα, ξέρεις; Ήταν μια σημαντική στιγμή που είχα με τον μπαμπά μου», πρόσθεσε ο Ραντ.