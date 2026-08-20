Ο Post Malone αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του Christy Lee – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Ο Post Malone και η Christy Lee αρραβωνιάστηκαν. Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τα Instagram stories της στενής φίλης της Lee, Marina Hollyer.

Στο στιγμιότυπο που είδε το φως της δημοσιότητας το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, με τη μέλλουσα νύφη να δείχνει το νέο κόσμημα που της χάρισε ο τραγουδιστής, φορώντας πέπλο και την καθιερωμένη κορδέλα «Bride to Be».

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«Η καλύτερή μου φίλη σε όλο τον κόσμο μόλις αρραβωνιάστηκε. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», σχολίασε η Hollyer πάνω στην εικόνα.

Παράλληλα, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο του ζευγαριού με τους φίλους που έδωσαν το «παρών» στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή, καθώς και ένα κοντινό πλάνο της Lee, η οποία έχει το χέρι στο στόμα της δείχνοντας το λαμπερό μονόπετρο.

Σύμφωνα με το People, η σχέση του ζευγαριού έγινε για πρώτη φορά γνωστή τον Μάρτιο του 2025.

Ο επόμενος σταθμός της παγκόσμιας περιοδείας του Malone «Big Ass Stadium tour» είναι η Ασία, ενώ ο κύκλος των εμφανίσεών του αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.