Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον πατέρα του, που έχασε πρόσφατα: Το αγόρι μου, να ‘ναι καλά εκεί που είναι

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του και παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολη η διαχείριση της απώλειας των γονιών του.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη (27.01.2026) και μεταξύ άλλων μίλησε και για την παράσταση «Ο φονιάς». Παράλληλα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε με λόγια αγάπης για τον πατέρα του, που «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή.

«Η διαχείριση της απώλειας είναι αρκετά δύσκολη. Σου λείπουν. Θες δε θες, θα σου λείπουν», είπε για τους γονείς του που έχει χάσει.

«Το αγόρι μου, να ‘ναι καλά εκεί που είναι», ανέφερε στη συνέχεια για τον πατέρα του.

«Του τα ‘χα πει όλα ούτως ή άλλως πριν και… εντάξει, ήταν μια περισσότερο μια μνήμη για εμένα.

Να μην ξεχνιέμαι, να μη θεωρώ τα πράγματα δεδομένα», δήλωσε παράλληλα για μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε πρόσφατα, μετά τον χαμό του πατέρα του.

«Το κείμενο με έκανε να πω “ναι” στο να σκηνοθετήσω αυτή την παράσταση. Επίσης, οι συντελεστές αλλά και το βασικότερο, γιατί είναι για τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν», τόνισε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον «Φονιά».