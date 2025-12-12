Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε ο πατέρας του – Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Δύσκολες ώρες περνάει ο γνωστός ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δημοσιεύοντας μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram το μεσημέρι της Παρασκευής (12.12.2025). Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr, ο πατέρας του ταλαντούχου καλλιτέχνη πέθανε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δύο ημέρες μετά τον θάνατο του μπαμπά του θέλησε να μοιράστηκε και δύο φωτογραφίες από το κοινό παρελθόν τους. Στη μία που έχει τραβηχτεί πρόσφατα ποζάρουν μαζί χαμογελαστοί, ενώ η άλλη είναι από την εποχή που ο ηθοποιός ήταν σε παιδική ηλικία.

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…», έγραψε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Αμέσως οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Μάλιστα, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η παράσταση «Φάλαινα», που πρωταγωνιστεί για δεύτερο χρόνο με μεγάλη επιτυχία ο ηθοποιός, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω του θανάτου του πατέρα του. Ωστόσο απόψε, Παρασκευή, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θα ανέβει κανονικά στο θεατρικό σανίδι.

«Η “Φάλαινα” ξεκίνησε δυστυχώς ή ευτυχώς από ένα κομμάτι του πατέρα μου, ο οποίος εκδικήθηκε τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο και τώρα, ευτυχώς, μεγαλώνοντας σιγά σιγά γεωμετρικά χάνει αυτά τα περιττά κιλά που δυσκολεύουν την υγεία του, αλλά δεν ξέρω ποτέ αυτά τα κιλά τα οποία τα πήρε η ψυχή του, αν καταφέρουν να αλλάξουν», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον πατέρα του.

Σημειώνεται ότι ο αγαπημένος ηθοποιός είχε χάσει και τη μητέρα του στις 22 Σεπτεμβρίου 2025.