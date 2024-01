Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Χ (πρώην twitter) ο ράπερ Lil Nas X απολογήθηκε σε όσους τον κατηγορούν ότι κοροϊδεύει τον χριστιανισμό με το νέο του σινγκλ «J Christ».

Ο Nas δέχεται επικρίσεις από θαυμαστές του μεταξύ των οποίων και καλλιτεχνών όπως ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης Gospel και ράπερ Lecrae, οι οποίοι διαφώνησαν με το promo και τα γραφικά για το σινγκλ «J Christ» και το αντίστοιχο μουσικό βίντεο. Συγκεκριμένα, ο Nas βρέθηκε σε μια καταιγίδα αρνητικών σχολίων αφού ανέβασε βίντεο στο TikTok στο οποίο τρώει το ψωμί της Θείας Κοινωνίας και πίνει κρασί από ένα δισκοπότηρο ενώ είναι ντυμένος ως Ιησούς.

«Δεν το εννοούσα ως κανιβαλισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. Θα πω ότι λυπάμαι γι αυτό. Αυτό ήταν υπερβολικό», είπε ο Nas στο βίντεο με το οποίο απολογείται στους επικριτές του, προσθέτοντας ότι σκόπευε να «ελαφρύνει τη διάθεση» με το TikTok και δεν εννοούσε κάτι κακό με το βίντεο ή το σίνγκλ.

«Δεν είχα σκοπό να κοροϊδέψω. Αυτό δεν ήταν ένα “F… you to you people. F… τους χριστιανούς». Δεν ήταν αυτό. Ήταν “Γύρισα σαν τον Ιησού”», είπε ο Νas. «Δεν είμαι το πρώτο άτομο που ντύθηκε Ιησούς. Δεν είμαι ο πρώτος ράπερ, δεν είμαι ο πρώτος καλλιτέχνης και δεν θα είμαι ο τελευταίος».

Ξεκίνησε το τετράλεπτο βίντεο λέγοντας: «Αυτό δεν είναι για να προσπαθήσω να σας πάρω με το μέρος μου ή κάτι άλλο. Αυτό είναι περισσότερο για να καθαρίσω το κεφάλι μου από τις δικές μου αποφάσεις. Ξέρω ότι τα μπέρδεψα πολύ άσχημα αυτή τη φορά. Και μπορώ να συμπεριφέρομαι ανενόχλητος όσο θέλω, αλλά σίγουρα με επηρεάζει ψυχικά».

Lil Nas X addressed the backlash to his portrayal of Jesus for his new single “J Christ” and apologized to Christians who were offended.



“I know I messed up really bad this time. I can act unbothered all I want, but it’s taking a mental toll on me.”

pic.twitter.com/G61EiGIK9m