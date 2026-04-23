Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχεται ότι είχε σεξουαλική σχέση με 16χρονη όταν ήταν 30 ετών – «Ήταν εκμετάλλευση»

Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με 16χρονη όταν ο ίδιος ήταν 30 ετών στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show». Ο Βρετανός ηθοποιός και παρουσιαστής διευκρίνισε ότι στη Βρετανία η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη, ωστόσο αναγνώρισε πως, εκ των υστέρων, η συγκεκριμένη σχέση ήταν «εκμετάλλευση».

«Σε ευχαριστώ, Μέγκιν Κέλι, που μου έδωσες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω, ειδικά, τον θυμό σου, ο οποίος είναι απολύτως κατανοητός και δικαιολογημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, σύμφωνα με το Variety. «Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 και είχα σεξουαλική επαφή με μια 16χρονη όταν ήμουν 30». Στη συνέχεια και αναφερόμενος στην τότε σεξουαλική σχέση με ανήλικη, πρόσθεσε πως εκείνη την περίοδο ήταν ένας «πολύ διαφορετικός άνθρωπος», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «ανώριμο 30χρονο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα υποστήριξε ότι, λόγω της διασημότητάς του και της ανισορροπίας δύναμης στις σχέσεις του, θεωρεί σήμερα πως η συμπεριφορά του ήταν «εκμετάλλευση».

«Ήταν συναινετικό σεξ με διάφορους ανθρώπους, αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ισχύος – όπως συμβαίνει όταν είσαι διάσημος άνδρας – θεωρώ ότι εμπεριέχει εκμετάλλευση», σημείωσε. «Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά στο παρελθόν ήταν εγωιστική και δεν έδωσα σχεδόν καμία σκέψη στο πώς επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους».

Τον Απρίλιο του 2025, ο Μπραντ κατηγορήθηκε για βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική επίθεση σε βάρος τεσσάρων διαφορετικών γυναικών, σε περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 1999 και 2005. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο άλλων γυναικών, σε περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν το 2009. Ο Μπραντ έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, επρόκειτο να δικαστεί στο Southwark Crown Court του Λονδίνου από τις 16 Ιουνίου, αλλά τον περασμένο μήνα η δίκη αναβλήθηκε για τις 12 Οκτωβρίου.

Για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο ίδιος απάντησε στο σόου, επιμένοντας στην αθωότητά του. Όπως παραδέχτηκε, είχε οικειότητα με «ισχυρές γυναίκες», καθώς και με «σερβιτόρες, στρίπερ και θαυμαστές» λόγω της φήμης του. «Σκεφτόμουν μόνο τον εαυτό μου», τόνισε. Ωστόσο, εξήγησε επισημαίνοντας πως δεν είναι ένοχος: «Αυτό που ουσιαστικά λέω είναι ότι είχα συναινετικές σεξουαλικές επαφές με πολλές γυναίκες, και μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο, αλλά η ηλικία συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα. Η δυνατότητα συναίνεσης είναι σημαντικό πράγμα».