Ο ηθοποιός Ράσελ Μπραντ δήλωσε αθώος για νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης

Αθώος δήλωσε ο ηθοποιός Ράσελ Μπραντ για νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης που του απαγγέλθηκαν και αφορούν περιστατικά το 2009, κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο Southwark Crown Court στο Λονδίνο.

Ο 50χρονος ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, που διαμένει στη Φλόριντα, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου για να αρνηθεί τις κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται με βιασμό γυναίκας μεταξύ 7 Φεβρουαρίου και 1ης Μαρτίου 2009, καθώς και με σεξουαλική επίθεση σε βάρος άλλης γυναίκας μεταξύ 31 Αυγούστου και 1ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ο Μπραντ, ο οποίος ταξίδεψε από τις ΗΠΑ για την ακροαματική διαδικασία, μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να δηλώσει αθώος. Η δίκη του για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα μέσα στο έτος.

Ο πρώην παρουσιαστής και ηθοποιός αντιμετωπίζει ήδη μία κατηγορία βιασμού, μία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και μία εξαναγκασμού σε στοματική σεξουαλική πράξη, καθώς και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, που αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Για τις πέντε αυτές κατηγορίες είχε δηλώσει αθώος τον Μάιο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο νέες κατηγορίες αφορούν δύο επιπλέον γυναίκες. Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από καταγγελίες που διατυπώθηκαν μετά από δημοσιογραφική έρευνα των Sunday Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4.