Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκανε άσεμνη χειρονομία σε τηλεοπτική εκπομπή και έγινε χαμός

Σε μπελάδες έβαλε την παρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC ο Ρίτσαρντ Γκιρ με μια κίνηση που έκανε κατά τη διάρκειά της.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν καλεσμένος της Savannah Guthrie στην εκπομπή Today του NBC για να μιλήσει για την τηλεοπτική σειρά «The Agency» στην οποία πρωταγωνιστεί και θα βγει στον αέρα σε λίγες μέρες.

Από το απόσπασμα της σειράς που παίχτηκε στην εκπομπή «κόπηκε» μια σκηνή όπου ο διάσημος ηθοποιός έκανε μια άσεμνη χειρονομία.

Όταν το βίντεο τελείωσε, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκρινε απαραίτητο να επισημάνει τι έκανε στην σκηνή που κόπηκε επαναλαμβάνοντας live τη γνωστή χειρονομία με το υψωμένο δάχτυλο. Mε την παρουσιάστρια να παρεμβαίνει πανικόβλητη προσπαθώντας να κρύψει με το χαρτί που κρατούσε στο χέρι της το χέρι του Ρίτσαρντ Γκιρ.

«Μόλις έκανες μια άσεμνη χειρονομία σε πρωινή οικογενειακή εκπομπή» είπε αμήχανη αλλά χαμογελαστή η Savannah Guthrie.

O Ρίτσαρντ Γκιρ άρχισε να κάνει χειρονομίες με τα χέρια του για να «ελαφρύνει» το κλίμα και οι δυό τους ξέσπασαν σε γέλια.

Μετά την εκπομπή, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ανέβασε στα social media το επίμαχο απόσπασμα.

Το απόσπασμα που έπαιξε στην εκπομπή Today:

Και το απόσπασμα που ανέβασε στα social ο Ρίτσαρντ Γκιρ:

