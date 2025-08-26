Lifestyle

Ο Σαμ Ασγκάρι απαντά στις δηλώσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον γάμο τους: «Για μένα ήταν αληθινός, ήμουν ερωτευμένος»

«Μπορεί να ήταν σύντομος, αλλά ήμασταν μαζί για επτά χρόνια. Θα έχω πάντα αγάπη γι’ αυτήν και της εύχομαι πάντα το καλύτερο»
Σαμ Ασγκάρι και Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Ο Σαμ Ασγκάρι με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς / EPA / NINA PROMMER

Ο Σαμ Ασγκάρι μίλησε ανοιχτά μετά τις δηλώσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον γάμο τους που έχει λήξει. «Ο γάμος μας ήταν πολύ αληθινός για μένα», λέει στο People μέσω του εκπροσώπου του από την BAC Talent. «Μπορεί να ήταν σύντομος, αλλά ήμασταν μαζί για επτά χρόνια. Ήμουν ερωτευμένος μαζί της, θα έχω πάντα αγάπη γι’ αυτήν και της εύχομαι πάντα το καλύτερο».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από ανάρτηση της τραγουδίστριας Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όπου ποζάρει γυμνή με πλάτη στο φακό και περιέγραψε την περίοδο του γάμου τους ως «τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου».

Η Σπίαρς ισχυρίστηκε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, δεν μπορούσε να επικοινωνεί με τα δύο της παιδιά, Τζέιντεν Τζέιμς και Σον Πρέστον, που έχει με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν. «Θυμάμαι, σε κατάσταση σοκ, ότι το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα. Είναι περίεργο – ο Σαμ κι εγώ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά σχεδόν έμοιαζε με μια ψεύτικη διέξοδος για να με βοηθήσει να αντιμετωπίσω όσα περνούσα», έγραψε η ίδια.

Σε προηγούμενη συνέντευξη του Ιουνίου 2025 στο Page Six Radio, ο Ασγκάρι μίλησε για τις προκλήσεις που φέρνει μια τόσο δημόσια σχέση με μια ποπ σταρ. «Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να λέω ψέματα, ότι “δεν ήταν καλό για μένα”», είπε το 31χρονο μοντέλο. «Όταν βρίσκεσαι σε μια τόσο δημόσια σχέση, σου δίνει και μια πλατφόρμα για το ποιος είσαι».

Ο Ασγκάρι θυμήθηκε ότι γνώρισε τη Σπίαρς στα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο το 2016, όπου υποδυόταν τον έρωτά της στο «Slumber Party». Περιέγραψε επίσης πώς οι αρνητικές κριτικές για τον ίδιο τον ώθησαν να δουλέψει πιο σκληρά για να αποδείξει τον εαυτό του.

Πληροφορίες από People

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Γούντι Άλεν μετά τις αντιδράσεις για την παρουσία του στη Μόσχα: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος»
«Ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε» είπε ο Γούντι Άλεν
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν
Newsit logo
Newsit logo