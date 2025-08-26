Ο Σαμ Ασγκάρι απαντά στις δηλώσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον γάμο τους: «Για μένα ήταν αληθινός, ήμουν ερωτευμένος»

Ο Σαμ Ασγκάρι μίλησε ανοιχτά μετά τις δηλώσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον γάμο τους που έχει λήξει. «Ο γάμος μας ήταν πολύ αληθινός για μένα», λέει στο People μέσω του εκπροσώπου του από την BAC Talent. «Μπορεί να ήταν σύντομος, αλλά ήμασταν μαζί για επτά χρόνια. Ήμουν ερωτευμένος μαζί της, θα έχω πάντα αγάπη γι’ αυτήν και της εύχομαι πάντα το καλύτερο».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από ανάρτηση της τραγουδίστριας Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όπου ποζάρει γυμνή με πλάτη στο φακό και περιέγραψε την περίοδο του γάμου τους ως «τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σπίαρς ισχυρίστηκε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, δεν μπορούσε να επικοινωνεί με τα δύο της παιδιά, Τζέιντεν Τζέιμς και Σον Πρέστον, που έχει με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν. «Θυμάμαι, σε κατάσταση σοκ, ότι το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα. Είναι περίεργο – ο Σαμ κι εγώ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά σχεδόν έμοιαζε με μια ψεύτικη διέξοδος για να με βοηθήσει να αντιμετωπίσω όσα περνούσα», έγραψε η ίδια.

Σε προηγούμενη συνέντευξη του Ιουνίου 2025 στο Page Six Radio, ο Ασγκάρι μίλησε για τις προκλήσεις που φέρνει μια τόσο δημόσια σχέση με μια ποπ σταρ. «Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να λέω ψέματα, ότι “δεν ήταν καλό για μένα”», είπε το 31χρονο μοντέλο. «Όταν βρίσκεσαι σε μια τόσο δημόσια σχέση, σου δίνει και μια πλατφόρμα για το ποιος είσαι».

Ο Ασγκάρι θυμήθηκε ότι γνώρισε τη Σπίαρς στα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο το 2016, όπου υποδυόταν τον έρωτά της στο «Slumber Party». Περιέγραψε επίσης πώς οι αρνητικές κριτικές για τον ίδιο τον ώθησαν να δουλέψει πιο σκληρά για να αποδείξει τον εαυτό του.

Πληροφορίες από People